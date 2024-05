Au Canada, des produits chinois sont-ils réellement taxés à 235% ?

Raphaël Glucksmann estime que l'UE devrait s'inspirer des Nord-américains pour éviter une concurrence économique déloyale et les risques de désindustrialisation. Le candidat aux européennes prend les Canadiens en exemple et assure qu'ils taxent certains produits chinois à 235% pour éviter le dumping. C'est en effet le cas pour le silicium métal, utilisé entre autres dans la fabrication des cellules photovoltaïques.

La visite d'État de Xi Jinping en France est loin de ravir Raphaël Glucksmann. La tête de liste PS-Place publique aux européennes a tenu des mots durs à l'encontre du dirigeant chinois, un homme qui, selon lui, "a comme stratégie de ratiboiser notre production". Il invite ainsi à lutter contre le dumping économique mis en place par Pékin, et à prendre exemple sur la stratégie adopté par certains de nos partenaires, nord-américains en particulier.

"Quand les Canadiens identifient du dumping qui menacent leurs industries, ils taxent les produits chinois à 235%. Quand les Européens font la même chose et identifient une menace, on les taxe à 15%", a assuré l'eurodéputé au micro de RTL.

Le Canada s'attaque aux importations de silicium

Comme le rappelle le site du Parlement européen, on observe du dumping "lorsqu’une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas" au sein d'une zone économique (l'UE par exemple). "Cela se produit parfois lorsque certains pays subventionnent injustement des produits ou que des entreprises ont produit en excès et vendent leurs produits à prix réduit sur d’autres marchés." Vendus en dessous de leur valeur réelle, les produits concernés engendrent une concurrence déloyale et fragilisent les producteurs locaux. Si ces derniers viennent à fermer, les pays importateurs se retrouvent dans une situation de dépendance, ne disposent plus de capacités de production suffisantes sur leur sol.

Quid des mesures mises en place outre-Atlantique, évoquées par Raphaël Glucksmann ? Sur le portail gouvernemental MinéralInfo, on découvre que le Canada a introduit des règles très strictes pour encadrer les importations du silicium métal, très prisé pour la construction de batteries ou de cellules photovoltaïques. Les experts du BRGM et du Comes rapportent qu'Ottawa a instauré une "taxe à l’importation depuis la Chine sur le silicium métal de pureté < 99,99%". Une taxe à hauteur de "235%", soit précisément le chiffre évoqué par le candidat PS-Place Publique.

Un magazine anglophone spécialisé dans le photovoltaïque note que cette mesure a été instaurée en 2013, et que les Canadiens ont acté sa prolongation en 2019 pour une durée de cinq ans. Les autorités ont en effet estimé que ces règles drastiques viendraient "nuire au seul fabricant national pays", la firme Quebec Silicon Limited Partnership. Une production excédentaire en Chine a notamment été invoquée pour justifier le maintien d'une surtaxe, le Canada redoutant une multiplication significative des importations à bas coût en cas de levée des taxes douanières compensatoires.

Une mesure "anti-dumping" similaire est aussi en vigueur aux États-Unis, de l'ordre de "139% sur le silicium métal de pureté <99,99%". Des décisions que Raphaël Glucksmann souhaiterait voir imitées au sein de l'UE : sur le Vieux continent, une taxe anti-dumping à l’importation depuis la Chine est certes instaurée, mais elle se trouve "seulement" fixée entre "16,3% et 16,8%". Insuffisant aux yeux de l'élu pour se traduire par un impact notable sur les volumes importés.

En résumé, des pays comme le Canada mettent bien en place des règles douanières très strictes pour limiter l'importation de certains produits chinois. Des taxations considérables peuvent être mises en place outre-Atlantique afin de protéger des secteurs jugés vulnérables face au risque de dumping.

