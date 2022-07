Pour "rapidement" lancer la renationalisation d'EDF, le prochain PDG sera nommé de façon anticipée

"Alors que des chantiers d’envergure seront lancés par l’entreprise dans les prochains mois, l’État et Jean-Bernard Lévy sont convenus de lancer dès à présent le processus de succession de ce dernier à la tête d’EDF", a indiqué Bercy dans un communiqué.

Le mandat de l'actuel PDG devrait prendre fin au plus tard le 18 mars 2023. Le communiqué précise cependant que le nouveau dirigeant pourrait être désigné avant cette échéance afin de mettre rapidement en œuvre "les chantiers stratégiques et industriels annoncés par le président de la République", citant "notamment le lancement du programme de construction de six réacteurs nucléaires EPR 2 et la contribution d’EDF au développement accéléré des énergies renouvelables".