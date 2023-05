Pourquoi vous serez bientôt privés d'eau chaude au bureau

Certains lavabos sont exemptés de ces coupures d'eau chaude et notamment ceux situés "dans le local d'allaitement", dans le "local de restauration" ou encore "dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs". À noter que la suspension de l'eau chaude au robinet dans les entreprises est conditionnée à l'avis du comité social et économique et sous réserve qu'une évaluation "n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures", détaille le texte du décret publié le 24 avril dernier.

Car certains pourraient s'inquiéter de l'efficacité de se laver les mains à l'eau froide pour éliminer les bactéries et autres virus, alors que l'Organisation mondiale de la santé souligne que "les mains constituent le mode de transmission principal des micro-organismes" et que "l'hygiène des mains est considérée comme la mesure la plus efficace dans la prévention des infections".