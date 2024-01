Après un regain en décembre, comment a évolué l'inflation au mois de janvier ?

L'inflation a nettement ralenti en France en janvier 2024. Les prix ont ainsi augmenté de 3,1%, contre 3,7% en décembre 2023.

Une (petite) bouffée d'air pour les ménages français. L'inflation a nettement ralenti en France en janvier, à 3,1% sur un an contre 3,7% en décembre, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une première estimation publiée mercredi 31 janvier. Mieux, sur un mois, les prix à la consommation diminuent légèrement en janvier (-0,2% par rapport à décembre, contre +0,1% au cours du mois précédent). "Je me suis engagé à ce que l'inflation décroisse rapidement au début de l'année 2024. Ce sera le cas : les engagements que je prends, je les tiens", s'est félicité le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, sur Europe 1, juste avant la publication officielle des résultats.

Les prix du tabac s'envolent

Ce recul de la hausse généralisée des prix est lié à la tendance positive observée sur un an du côté de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Les prix de l'énergie ont ainsi progressé de seulement 1,8% en janvier 2024 par rapport à janvier 2023, alors qu'ils augmentaient encore de 5,7% sur un an au mois de décembre. De même, l'inflation sur le prix des produits alimentaires, à 5,7% sur un an en janvier, est loin d'être négligeable mais demeure bien moins élevée qu'en décembre, où les mêmes prix progressaient de 7,2%. Le tarif des produits manufacturés a, lui, connu une augmentation de 0,7% sur un an en janvier, soit moitié moins qu'en décembre.

Pour autant, certains indicateurs continuent d'être négatifs, à l'instar des prix des services, qui ont très légèrement accéléré en janvier, en progression de 3,2% sur un an, contre 3,1% en décembre. Surtout, les prix du tabac ont explosé lors du mois écoulé (+16,8% sur un an, contre +9,8% en décembre).

À noter que l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), indicateur de référence pour les comparaisons entre pays européens, a augmenté de 3,4% en janvier. C'est bien moins qu'en décembre dernier (+4,1% sur un an).