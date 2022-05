Pouvoir d'achat : l'inflation accélère à 5,2% sur un an en mai

Les prix de l'alimentation progressent quant à eux de 4,2% (3,8% le mois dernier) et ceux des services de 3,2% (3% en avril). Base de comparaison entre pays européens, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmenterait de 5,8% en mai, après 5,4%" en avril, précise l'Insee. La comparaison entre la France et ses voisins européens reste cependant plutôt flatteuse, l'inflation allemande ayant enregistré un nouveau record lundi (+7,9% sur un an en mai). Après un ralentissement de la hausse des prix en avril, l'Espagne a également vu son taux d'inflation remonter à 8,7% sur un an en mai.