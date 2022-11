Pouvoir d'achat : à quoi ressemblera la nouvelle carte famille nombreuse en 2023 ?

Cette nouvelle version sera dématérialisée, et pourra être commandée sur un nouveau portail dédié, détaille le communiqué. Cela permettra de rendre les nouvelles cartes valides dès la création - et validation - du dossier en ligne, les cartes physiques étant envoyées dans un délai d'une à trois semaines. Pour des questions ayant trait à la protection des données personnelles notamment, la nouvelle carte famille nombreuse sera en outre prise en charge par un nouveau gestionnaire, l'imprimerie nationale IN groupe, détenue à 100% par l'État (jusqu'à présent, elle était délivrée par la SNCF).