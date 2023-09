Baisser la TVA pour soutenir le pouvoir d'achat ? "Inefficace", selon un rapport

Le taux normal de la TVA est fixé à 20%. Son abaissement est réclamé par certains membres de l'opposition, comme la députée RN Marine Le Pen, qui y voit la solution à la récente hausse des prix des carburants. Impôt payé directement sur la consommation des biens et services, inventé par la France dans l'après-guerre et adopté presque partout dans le monde, la TVA affichait un rendement de 184 milliards d'euros en 2022, selon la Direction générale des finances publiques.

Le CPO note que la TVA est un impôt "régressif", dont le poids dans le revenu disponible des ménages décroît avec l'augmentation du niveau de vie, et que les taux réduits "ne modèrent qu'à la marge" cet effet régressif. Il souligne aussi que cette taxe permet de financer les transferts sociaux qui font plus que compenser ce caractère régressif de la TVA, et qu'il convient dès lors de préserver son rendement pour "assurer la soutenabilité de notre modèle social".