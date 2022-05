Carburants : les prix sont nettement repartis à la hausse en France

Après avoir dépassé les deux euros le litre courant mars, les prix des principaux carburants avaient ensuite baissé, notamment grâce à la remise de 15 à 18 centimes TTC par litre à la pompe mise en place par le gouvernement. Mais globalement, la tendance est à des prix de plus en plus élevés, dans le contexte d'une guerre en Ukraine qui rebat les cartes. La reprise économique mondiale post-pandémie et les extractions de pétrole toujours limitées des grands pays producteurs n'améliorent pas la tendance.