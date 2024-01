Depuis 2020, les Français sont-ils vraiment les Européens les mieux protégés de l'inflation ?

Un député de la majorité assure que la France a connu la plus faible inflation de toute l'Europe depuis janvier 2020. Jean-René Cazeneuve y voit une preuve de l'efficacité des mesures gouvernementales. Si la France fait partie des pays européens affichant l'une des inflations les moins fortes, plusieurs pays font mieux.

En matière d'inflation, la France serait-elle finalement le bon élève de l'Europe ? C'est ce que suggère le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, graphiques à l'appui. Le rapporteur général de la commission des finances vante "l'action de la majorité présidentielle et du Gouvernement", assurant que "depuis 2020 [...], les Français sont les Européens les mieux protégés de l'inflation". Une affirmation quelque peu hâtive, puisque rien qu'au sein de la zone euro, la Grèce ou la Finlande font mieux.

Une France bonne élève, mais pas leader

Les graphiques présentés par l'élu du Gers s'appuient en majorité sur des données d'Eurostat, ainsi que sur des calculs réalisés par Bercy. Plusieurs pays sont représentés : la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Ces derniers ont pour particularité d'afficher une plus forte inflation, tout comme la zone euro qui affiche, elle aussi, un taux plusieurs points au-dessus en comparaison de celui observé dans l'Hexagone.

Qu'en est-il des autres pays européens, absents des graphiques et dont le député laisse entendre qu'ils observent sur leur sol une plus forte inflation que la France depuis janvier 2020 ? À défaut d'éléments concernant l'Espagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas, il est nécessaire de remonter à la source des chiffres pour effectuer des comparaisons et vérifier les affirmations de Jean-René Cazeneuve. Direction Eurostat, donc, qui propose des jeux de données actualisés à l'échelle du continent.

Les séries qui nous intéressent portent sur l'IPCH, un "indice des prix à la consommation harmonisé" que l'Insee présente comme "l'indicateur permettant d'apprécier le respect du critère de convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de l'Union européenne (Maastricht)". Grâce à Eurostat, nous disposons de mises à jour mensuelles de cet IPCH à travers les différents pays européens, ce qui nous offre une vision de l'évolution de l'inflation chez nos voisins. Pour visualiser la progression depuis janvier 2020, les Vérificateurs ont utilisé les prix à cette période comme un point de référence, avant d'appliquer successivement les variations issues des remontées d'Eurostat. À l'issue d'une série de calculs, notre équipe a abouti à un pourcentage d'évolution global des prix, sur une période de presque trois ans s'achevant en novembre 2023. Le résultat, pays par pays, étant synthétisé dans l'infographie qui suit.

Les taux d'inflation calculés par TF1info sont similaires à ceux que le député Renaissance met en avant dans son graphique. En revanche, on constate que les affirmations de l'élu se révèlent trompeuses, puisque la France n'est pas le pays qui a vu ses prix connaître la plus faible envolée depuis janvier 2020. La Suisse se distingue avec une progression de "seulement" 5,27%, mais trois autres pays affichent une inflation comprise entre 14 et 15% : la Finlande, le Danemark et la Grèce. Ils font ainsi mieux que la France, où la hausse en l'espace de presque trois ans a dépassé 15,2%.

Si les conclusions du parlementaire sont inexactes, il faut toutefois reconnaître que la France a affiché une inflation relativement contenue en Europe. Que ce soit en comparaison avec celle observée en moyenne à travers l'UE (21,24%), ou par rapport à certains de ses plus proches voisins. L'Allemagne, avec une hausse de 20,25%, apparaît plus touchée. Tout comme les Pays-Bas ou l'Autriche, tous deux au-dessus de 21,5%. La "palme" revient à la Hongrie, où les prix ont progressé de... 44,94%. Notons enfin que les pays hors de la zone euro ne s'en sortent pas forcément mieux que ceux qui ont adopté la monnaie unique. Si la Suisse, avec son franc, présente une faible inflation, ce n'est pas le cas de la Pologne, de la Suède ou de la Norvège.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.