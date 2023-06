L'inflation ralentit à 5,1% sur un an en mai, confirme l'Insee

La hausse des prix est également moindre sur un an pour les produits manufacturés (4,1% après 4,6%) et les services (3% après 3,2%). L'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils comme l'énergie, et permet ainsi de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix, s'est élevée à 5,8% sur un an en mai, après avoir atteint 6,3% en avril.