Est-il vrai que "le baril d'essence n'est pas plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années" ?

Trois prix du pétrole brut sont utilisés en référence : le Brent, le pétrole brut et le Dubaï. Nous avons fait le choix d'observer l'évolution du Brent, généralement l'indicateur utilisé par les autorités françaises. Or, le prix actuel connait, sans aucun doute, une augmentation soudaine et rapide. Poussé par de vives tensions géopolitiques et la remontée de la demande, le prix du baril se négociait à 96 dollars ce vendredi 11 février. Une hausse qui se ressent au moment de faire son plein. Le même jour, le sans-plomb 95 – essence la plus répandue en France - s'est vendu en moyenne 1,74 euro le litre, selon la base de données de la Direction générale de l'Énergie et du Climat (DGEC).

La dernière fois que le cours du pétrole a dépassé le seuil des 80 dollars le baril, c'était en octobre 2018. Les prix s'étaient alors emballés, mais sans atteindre les sommes actuelles. Il se négociait entre 79 dollars en septembre et 81 dollars le mois suivant à la bourse de Londres. Ce qui avait eu un impact sur les prix à la pompe. D'après la DGEC, à l'automne 2018, le sans-plomb se vendait 1,56 euro le litre en moyenne.