Huiles, viandes, fruits et légumes... ces produits du quotidien particulièrement touchés par l'inflation

Surtout, l’inflation sur les produits alimentaires atteint un niveau inédit : la hausse est de 4,1 % par rapport à avril 2021. Les fruits et légumes enregistrent la plus forte augmentation, suivis par les produits d’épicerie et les produits laitiers. La hausse est globalement plus modeste pour les viandes. Elle devrait, toutefois, s’accélérer dans les prochains mois du fait de l'envolée des tarifs des céréales, du soja, du tournesol et autre colza. Ainsi, l'alimentation des animaux atteint des sommets, rapportent les éleveurs. "Le porc a augmenté de 35 % depuis le début de l’année au marché de Plérin, le cours de référence dans la filière", souligne l'UFC-Que choisir. La grippe aviaire, qui sévit particulièrement dans les Pays de la Loire, va aussi peser sur les tarifs des volailles.

Cette situation est inhabituelle. D'autant plus ces dernières années où les aliments avaient plutôt tendance à bénéficier d'une certaine déflation.