Pouvoir d'achat : "Nous sommes au cœur du pic inflationniste", affirme Olivier Véran

D'ici là, l'exécutif enchaine les annonces d'aides pour les Français. Après déjà plus de 25 milliards d'euros mis sur la table depuis automne 2021, le gouvernement compte faire adopter son nouveau projet de loi "pouvoir d'achat". Parmi les principales mesures figurent la revalorisation anticipée des retraites et des prestations sociales, le chèque alimentaire, la prolongation de la remise carburant ou encore le triplement de la prime Macron.

Lors du quinquennat précédent, "le pouvoir d'achat a augmenté de plus de 5 %, c'est la plus forte hausse depuis des décennies dans notre pays", appuie Oliver Véran. Et d'ajouter : "Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat, c'est notre combat. Et c'est pour ça que nous baissons les impôts et que nous intervenons pour aider les plus fragiles."