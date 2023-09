Pouvoir d'achat : combien manque-t-il aux Français chaque mois pour vivre confortablement ?

Le pouvoir d'achat reste d'ailleurs la première préoccupation des Français, notamment pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans, même si elle a baissé de six points par rapport à l'année dernière. Cela s'explique en partie par la prise en compte d'autres préoccupations, comme l'insécurité, qui a gagné six points depuis le dernier baromètre. Lorsqu'il se projette dans l'avenir, plus d'un Français sur deux imagine que son pouvoir d'achat va continuer de baisser dans les 12 prochains mois, quand 33% estiment qu'il va se stabiliser.

76% des interrogés désignent l'inflation comme responsable de ces difficultés en matière de pouvoir d'achat et c'est particulièrement dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie et des transports qu'ils la constatent. Pour y faire face, 62% prévoient de continuer à diminuer leurs dépenses non essentielles, comme l'achat de vêtements ou de loisirs, mais ils sont aussi 29% à prévoir de restreindre leurs dépenses alimentaires. Seulement 50% d'entre eux prévoient aussi de poursuivre leurs projets.