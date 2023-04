Inflation : hausse du Smic "d'un peu plus de 2%" au 1er mai, annonce Elisabeth Borne

Cela porte à 6% son augmentation sur un an. Le Smic augmentera "d'un peu plus de 2%" au 1er mai, a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne, ce vendredi 14 avril. Selon le cabinet du ministre du Travail Olivier Dussopt, la hausse sera de 2,19%. Le Smic net mensuel sera ainsi revalorisé de 30 euros, à 1383 euros pour un temps plein de 35 heures.

Lors de la visite d'un hypermarché en Eure-et-Loir, qui a été interrompue à plusieurs reprises par quelques manifestants hostiles à la réforme des retraites, la cheffe du gouvernement a appelé les entreprises à "renégocier au plus vite les grilles salariales" pour les employés afin que les salariés qui gagnent un peu plus que le Smic ne soient pas pénalisés. "J'invite toutes les branches professionnelles et toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première préoccupation des Français qui est le pouvoir d'achat", a-t-elle déclaré.