L'aide ciblée sur le carburant aussi pour les "classes moyennes", assure Bruno Le Maire sur LCI

Dès janvier 2023, c'est le "bouclier tarifaire" contre la hausse du gaz et de l'électricité qui devrait - à son tour - disparaître. "À partir du 1er janvier 2023, sur l’électricité et le gaz, je propose d’aider davantage ceux qui en ont besoin. On tiendra compte du niveau de revenu", explique Bruno Le Maire. Et ce, sans préciser comment sera construit ce barème. Cette disparition annoncée du "bouclier tarifaire", qui limite à 4% la hausse de l'électricité et du gaz, inquiète de nombreux foyers français, alors même que la Russie menace de couper ses robinets. "Une option" jugée "crédible" par Bruno Le Maire. "Notre responsabilité politique est d’anticiper les conséquences", promet-il.

Après deux années de fortes dépenses publiques, la question de leurs niveaux et d'éventuelles coupes budgétaires se fait jour. Et ce, alors que dès le mois de septembre, le gouvernement doit présenter le budget pour l'année 2023. "Le peuple est souverain, il a décidé d'un rééquilibrage des forces à l'Assemblée donc la responsabilité incombe au Parlement, il faut des propositions de réduction des dépenses", exhorte le ministre de l'Économie et des Finances.