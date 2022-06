Pouvoir d'achat : "L'aide du gouvernement, un pansement pour les plus modestes"

Face à l'inflation, le gouvernement retrousse ses manches. Alors que les prix continuent de grimper, la Première ministre Elisabeth Borne a fait savoir mardi qu'une aide destinée aux ménages les plus modestes serait versée "à la rentrée", directement sur leur compte en banque. D'après une source gouvernementale à TF1/LCI, son montant oscillera entre 100 et 150 euros. Cette nouvelle indemnité inflation dépendra de la composition des familles, et prend la place d'un chèque alimentaire plus spécifique, devenu un casse-tête pour l'exécutif.

Ce dispositif s'ajoute aux chèques et ristournes déjà annoncés par le gouvernement ces derniers mois, tandis que l'inflation bat toujours des records. Est-il suffisant ? La multiplication des aides de l'État risque-t-elle de générer encore plus d'inflation ? Qui finira par les payer ? Pascal Perri, éditorialiste économique de LCI, répond à TF1info.