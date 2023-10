L'inflation ralentit nettement en octobre : +4% sur un an

Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. L'inflation a nettement ralenti en France en octobre, à 4% sur un an après 4,9% en septembre, selon les données provisoires communiquées mardi 31 octobre par l'Insee. Ce recul s'expliquerait, selon l'Institut de la statistique, par le ralentissement sur un an des prix de l'énergie (5,2% en octobre sur un an contre 11,9% en septembre), de l'alimentation (7,7% contre 9,7%, avec l'accent mis sur les produits frais (0,8% contre 4,5%)) et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés (2,3% après 2,8%).