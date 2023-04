L'inflation révisée à 5,7% en mars, en légère hausse par rapport aux prévisions

Les prix de l'alimentation poursuivent leur hausse. L'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, son principal moteur, selon une estimation définitive revue en légère hausse ce vendredi 14 avril par l'Insee. L'Institut national de la statistique avait auparavant estimé l'inflation à 5,6% sur un an le mois dernier. La hausse des prix à la consommation a toutefois marqué le pas par rapport au début d'année (6% en janvier et 6,3% en février sur un an), principalement du fait du ralentissement des prix de l'énergie.

Sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février). Tant les produits frais - comme les fruits et légumes - que les produits non frais tels que le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou les boissons, sont concernés par cette tendance. Tirés par l'habillement et les chaussures, les prix des produits manufacturés (4,8%) ont enregistré une légère hausse en mars.