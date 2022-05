Pouvoir d'achat : la hausse du Smic entraine-t-elle "une inflation immédiate" ?

Si les trois économistes interrogés s'accordent à dire qu'une hausse du Smic fait peser le risque d'une hausse des prix, ils sont aussi unanimes sur un autre point : il est faux d'estimer que les travailleurs "perdent tout de suite ce qu'ils semblent avoir gagné", contrairement à ce qu'a écrit François Bayrou. Car les coûts de la main-d'œuvre ne représentent qu'une fraction des frais pour les entreprises. "Le Smic, c'est une partie de la masse salariale. Et la masse salariale est elle-même une partie de la totalité des coûts de production, donc la hausse des salaires ne sera jamais répercutée à l'identique sur les coûts pour l'entreprise", pour reprendre le raisonnement d'Eric Heyer. Si cette question "dépend toujours du contexte, et [qu']on ne peut pas la maitriser", on n'observe "jamais d'annulation de la hausse du Smic à cause de l'inflation", confirme à son tour Xavier Timbeau.