Pouvoir d’achat : la SNCF pourrait faire payer ses billets de train en plusieurs fois

Les concurrents du train ont déjà adopté cette pratique depuis plusieurs années. C’est le cas d’Air France sur certaines destinations. C’est aussi le cas de plusieurs comparateurs de vols et de la majorité des voyagistes en ligne. Chez Lidl Voyages, il est même possible d'étaler les paiements dès 100 euros d’achat et cette possibilité offre des bénéfices pour l’entreprise.

"Au global, un dossier moyen, c’est à peu près 1500 euros. Quand un client paie en plusieurs fois, ça monte à 2100 euros. On peut imaginer qu’il va se faire plus plaisir, qu’il va peut-être rester plus longtemps, prendre des prestations supérieures", estime sa fondatrice, Mélanie Lemarchand. Or, pour cette marque lancée en 2018, les paiements différés représentent aujourd’hui 25% des achats.