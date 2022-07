Pouvoir d'achat : le prix des fruits et légumes a flambé deux fois plus vite que l'inflation

Ils sont de plus en plus cher pour les consommateurs. Dans un communiqué publié vendredi, l'association de consommateurs Familles rurales avance que le prix moyen des fruits et légumes en France a flambé de 11% entre juin 2021 et juin 2022. L'organisme publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante. Et le constat cette année est sans appel : "Le panier en conventionnel", par opposition aux produits issus de l'agriculture biologique, "a augmenté de 11% soit deux fois plus que l'inflation pourtant déjà très forte", révèle Familles rurales.

Dans le détail, le prix du panier de fruits a augmenté de 8% et celui des légumes de 15% pour les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Dans le bio, plus cher, les hausses sont moins prononcées, avec +4% pour les fruits et même une baisse de -3% du prix des légumes.