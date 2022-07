Pouvoir d'achat : le retour des promotions à 50% sur les produits alimentaires finalement écarté

La baisse des prix dans les rayons attendra donc, mais l'objectif du gouvernement reste de "concilier le prix bas pour le consommateur et la juste rémunération pour le producteur", assure Bercy. Pour trouver la solution la plus juste, un représentant du monde agricole et un parlementaire seront associés à la mission de l'IGF, nous indique encore le ministère. Ses recommandations sont attendues, au plus tard, d'ici à la rentrée de septembre.