Pouvoir d'achat : le trimestre anti-inflation prolongé de trois mois dans les supermarchés

"Comme les prix ne vont pas baisser immédiatement, il faut que les distributeurs s'engagent pour l'été prochain et ils l'ont fait, tant mieux", a résumé le ministre de l'Économie France 2, à trois semaines de la fin de l'opération. Le trimestre anti-inflation, lancé le 15 mars dernier par le gouvernement, consiste à inciter les différentes enseignes à proposer une série de produits au "prix le plus bas possible" en réduisant leurs marges.

Le dispositif connaît néanmoins une limite : le nombre des produits anti-inflation, qui ne sont que quelques centaines. D'après une étude de 60 Millions de Consommateurs, les marques Leclerc, Casino et Intermarché proposent le plus grand nombre de produits à prix bloqués, avec respectivement 979 prix bloqués, 500 prix bloqués et 500 prix accessibles.