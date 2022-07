Les principaux bénéficiaires de la ristourne de 18 centimes à la pompe ne sont pas les plus modestes

C'est l'une des mesures phares du gouvernement, pour affronter la crise énergétique et l'explosion de l'inflation. Et pourtant : la remise sur les prix des carburants de 18 centimes le litre, instaurée depuis le printemps par l'exécutif - elle devrait être portée à 30 centimes en septembre et octobre - est "régressive" et bénéficie davantage aux ménages les plus aisés. C'est ce que constate le Conseil d'analyses économiques (CAE), dans un rapport publié jeudi 21 juillet.

Si la consommation de carburants représente une faible part des dépenses de cette frange de la population, "ce sont les plus aisés qui consomment le plus" d'essence, "puisqu'ils disposent d'un budget plus élevé", explique l'organisme chargé de conseiller la Première ministre. Les 10% de Français aux revenus les plus élevés ont ainsi consommé plus de 200 euros d'essence en juin 2022, contre un peu plus de 100 euros pour les 10% aux revenus les plus faibles, détaille le rapport du CAE, dont les auteurs se sont basés sur les données bancaires du Crédit mutuel Alliance fédérale.