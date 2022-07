Pouvoir d'achat : pourquoi le possible retour des promotions à 50% sur les produits alimentaires rend les agriculteurs furieux

Des prix de plus en plus hauts, et des réponses qui peinent à être trouvées. Dans le contexte de forte inflation et pour soulager le porte-monnaie des Français, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a suggéré lundi la mise en place de promotions à 50% sur certains produits alimentaires, au lieu du plafond de 34% actuellement autorisé, avec des "prix cassés pour tous ceux qui en ont besoin". Une idée qui pourrait séduire les consommateurs, pour qui les factures ne cessent d'augmenter, mais qui ne plaît pas à tout le monde.

En effet, les agriculteurs sont d'ores et déjà vent debout contre cette proposition. Ils estiment que la baisse du prix de vente sera in fine répercutée sur leurs revenus. Des promotions plus généreuses seraient "un très mauvais signal", juge au micro de TF1 Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). "Toutes les charges des agriculteurs augmentent : le carburant, les engrais, l'alimentation animale. Ce n'est pas le moment de baisser les prix aux agriculteurs."