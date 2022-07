Pouvoir d'achat : retraites, loyers, prime Macron, carburants, redevance... Ce qui va changer pour vous

Mesure phare du quinquennat précédent, la prime Macron, instaurée en 2019 lors de la crise des gilets jaunes, est prolongée, mais avec un triplement de son plafond. Les employeurs pourront ainsi verser, jusqu'au 31 décembre 2023, une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 3.000 euros (ou 6.000 euros en cas d'accord d'intéressement), exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, pour les salariés dont le revenu équivaut à moins de trois fois la valeur du Smic. D'après l'étude d'impact faite par le gouvernement, plus de 15 millions de personnes ont bénéficié de cette prime entre 2019 et 2022, pour un montant moyen de la prime s'élevant à 542 euros.