Pouvoir d'achat : Vinci Autoroutes gèle les tarifs des péages pour la majorité des petits trajets

Cette annonce survient alors que le prix du carburant continue d'augmenter. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, il faut débourser en moyenne 1,654€ pour un litre de gazole et 1,6992 € pour un litre de SP 95. Cela n'empêche cependant pas l'entreprise Vinci Autoroutes de tout de même augmenter en 2022 de 2,0% en moyenne l'ensemble des tarifs.

À partir de mardi, une hausse de 2,19% des tarifs sera appliquée sur le réseau ASF. L'augmentation sera de 1,90% pour Cofiroute et de 2,05% pour Escota. "On a fait en sorte d'appliquer les contrats (liant les sociétés à l'État, NDLR), ce qui fait qu'on a une hausse moyenne de 2%. On a travaillé pour faire en sorte qu'(...)un maximum d'automobilistes bénéficient de trajets qui n'augmentent pas", a par ailleurs indiqué un porte-parole l'AFP.