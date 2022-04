Présidentielle : les candidats peuvent-ils baisser la TVA sur le carburant pour réduire le prix d'un plein ?

En effet, parmi les nouveaux biens ou services pouvant bénéficier d'un taux de TVA réduit, on trouve la vente de panneaux solaires, la réparation de bicyclette... Des produits et des services "qui protègent la santé publique, ceux qui sont bénéfiques pour l'environnement et ceux qui favorisent la transition numérique", résume le communiqué de presse de la Commission européenne annonçant les nouvelles règles.

La fourniture de gaz est aussi dans cette liste avec toutefois une spécificité. Le taux réduit ne pourra plus s'appliquer pour toute énergie fossile à partir de 2030. Le gaz bénéficie donc toujours d'une TVA réduite, mais plus pour longtemps. "Le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est de ne pas sous taxer les énergies fossiles et au contraire, encourager les énergies renouvelables", conclue Marie-Odile Duparc. Dans ce contexte, difficile pour les candidats de compter sur une réduction de la TVA pour baisser le prix du carburant.