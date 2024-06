Tous les parents n'ont pas la capacité de financer les études de leurs enfants. Il est alors possible pour ces jeunes de contracter un prêt étudiant. Si les taux sont assez attractifs, il faut bien comprendre les spécificités de ce crédit.

Avant même que les épreuves soient terminées, de nombreux futurs bacheliers ont choisi leur école ou leur université. La question du financement peut alors se poser. Selon la Fage et l'Unef, en 2023, le coût d'une rentrée étudiante se chiffrait à environ 3 000 euros pour les non-boursiers. Un montant auquel s'ajoutent ensuite 1 200 euros mensuels pour les dépenses de la vie courante (loyer, alimentation, transports…). Plusieurs solutions, alternatives ou cumulatives, s'offrent alors aux jeunes dont les parents ne peuvent payer ces frais : obtenir une bourse, travailler en parallèle de leurs études ou contracter un prêt étudiant.

Combien coûte un prêt étudiant ?

Ce type de crédit à la consommation est octroyé, entre autres, sous conditions d'âge et d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Les étudiants n'ayant pas ou peu de ressources, ce sont généralement les parents qui feront office de garantie. Il est aussi possible d'obtenir un prêt étudiant garanti par l'État, là encore sous condition d'éligibilité.

À première vue, le prêt étudiant est assez avantageux. Les sommes empruntées sont relativement faibles (rarement au-delà de 20 000 euros), et les durées de remboursement courtes (quelques années). Par ailleurs, les banques misent sur ces offres pour fidéliser une clientèle jeune, qui a vocation à se qualifier et donc à obtenir des revenus confortables. Les taux affichés sont donc souvent plus bas que ceux des autres crédits, a fortiori si le prêt sert à financer de hautes études. Toutefois, il faut bien prendre en compte les particularités de cet emprunt.

Quelles sont les particularités du prêt étudiant ?

Le prêt étudiant présente la spécificité d'être consenti à une personne qui n'a pas ou peu de revenus. C'est pourquoi il est possible de différer une partie des remboursements. L'étudiant peut ainsi n'avoir à payer que l'assurance emprunteur durant sa scolarité. Si cette assurance n'est pas légalement obligatoire, elle est souvent exigée par la banque pour accepter le prêt.

Opter pour ce remboursement différé présente plusieurs risques. D'une part, le coût total du prêt va augmenter puisque les intérêts non payés pendant quelques années vont se reporter sur les années suivantes. D'autre part, cela revient à débuter dans la vie active avec des dettes.

Par ailleurs, il faut prendre garde aux particularités de chaque contrat. Certaines banques peuvent ainsi prévoir un déblocage des fonds en plusieurs fois afin de favoriser une gestion raisonnée et donc une réduction des risques. Il faudra aussi anticiper les impondérables. Par exemple, en cas de redoublement d'une année d'étude, il faut être sûr que la date de début de remboursement peut être déplacée et connaître les éventuels frais appliqués. Il n'est pas rare qu'une banque attend d'un emprunteur étudiant qu'il réunisse tous ses comptes chez elle. Il faudra alors tenir compte des avantages et inconvénients dans leur ensemble. Tous ces détails imposent de ne pas se précipiter pour choisir un crédit étudiant, et de bien comparer les offres.