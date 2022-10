Prix de l'électricité : de nouvelles aides aux entreprises présentées ce jeudi

"Cette hausse des prix touche directement les entreprises et de nombreuses collectivités et établissements publics", reconnaît Bercy. "Afin de limiter l'impact des hausses en 2023 sur l'activité économique et sur nos services publics, la Première ministre annoncera lors de ce point presse la mise en place par le Gouvernement de mesures d'accompagnement des entreprises, des collectivités, des établissements publics et des associations" ajoute le communiqué, alors que Bruno Le Maire doit encore mener d'ultimes concertations avec les fédérations professionnelles dans la matinée.