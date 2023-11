Prix de l'électricité nucléaire : un accord entre l'État et EDF "autour de 70 euros" le mégawattheure

Les négociations ont finalement abouti entre l'État et EDF au sujet des prix de l'électricité. Un accord garantit à l'avenir un montant moyen aux alentours de 70 euros le MWh. Bruno Le Maire a annoncé dans le même temps l'extension à venir des tarifs réglementés aux très petites entreprises.

Entre l'État et EDF, un accord sur les prix de l'électricité se trouvait, lundi 13 novembre au soir, "sur le point d'aboutir", se réjouissait le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. C'est désormais chose faite, puisqu'à l'issue de longs mois de négociations, une entente a été trouvée pour garantir un montant moyen de l'électricité nucléaire "autour de 70 euros" le mégawattheure. "Avec cet accord, nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d'EDF", a réagi le ministre. Du côté de Bercy, on promet ainsi une "protection permanente" du consommateur sur les prix de l'électricité.

Garantir une stabilité des prix pour l'avenir

Lors d'un point presse, Bruno Le Maire a souligné que les négociations entre EDF et son actionnaire unique ont été "longues" et "parfois difficiles". Elles ont toutefois abouti, a-t-il néanmoins poursuivi, glissant un sourire en direction du PDG d'EDF, Lucé Rémont, présent à ses côtés. Le représentant du gouvernement a mis en avant dans son allocution l'électrification massive des usages et insisté sur le fait qu'il est "indispensable pour le consommateur d'avoir de la stabilité des prix". Une stabilité qui se trouvera, dit-il, "garantie" par ce nouvel accord. Une entente qui permettra "aussi de garantir à nos compatriotes le financement de nos investissements futurs, en particulier dans les nouveaux réacteurs nucléaires".

Attaché à garantir la compétitivité de l'économie, le ministre a mis en avant cet accord dans le contexte d'une politique de réindustrialisation engagée par la France. Dans les rangs de Bercy, on estime ainsi que "pour les entreprises, cet accord préserve nos atouts de compétitivité". Profitant de la présence du PDG d'EDF, Bruno Le Maire a annoncé dans le même temps l'extension des tarifs réglementés à toutes les très petites entreprises. Une mesure qui sera effective à partir de 2026.

Conclu au terme d'intenses tractations, l'accord officialisé en ce début de semaine constitue un pilier de la future régulation du prix de l'électricité. Une étape important alors que le mécanisme actuel dit de l'Arenh, dont bénéficient à la fois les consommateurs particuliers et les industriels, doit s'arrêter fin 2025. Les industriels disposent désormais de davantage de visibilité sur l'avenir, eux qui achètent leur électricité avec deux ans d'avance.