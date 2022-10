Énergie : Bruno Le Maire annonce un plafonnement des prix de l'électricité

La différence entre ce plafond et le prix de gros du marché sera ensuite récupérée par l'État. Selon Bruno Le Maire, cela devrait rapporter entre "cinq à sept milliards d'euros" qui financeront "des aides importantes pour les entreprises (...) mais aussi pour toutes les collectivités locales qui aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts". Ce système doit être introduit "dans les jours qui viennent" dans le projet de loi de finances (PLF) via un amendement gouvernemental.

Il s'agit ici de maintenir un mécanisme déjà appliqué en France et qui doit rapporter 20 milliards d'euros en 2023. Selon le porte-parole Olivier Véran, ce système serait par ailleurs plus "efficace" qu'une taxe sur les superprofits des énergéticiens que le gouvernement refuse toujours de mettre en place. "Là, on va directement à l'objectif", a assuré Olivier Véran lors de son compte rendu de Conseil des ministres de ce 5 octobre.

La semaine dernière, les ministres européens de l'Énergie s'étaient mis d'accord pour un plafonnement similaire des prix de production de l'électricité, mais seulement si l'électricité est issue du nucléaire et du renouvelable (éolien, solaire, hydroélectrique). Le gouvernement français va plus loin puisque ce plafond concerne tous les producteurs, incluant donc également l'électricité produite par les centrales à gaz ou à charbon.