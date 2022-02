Total annonce un "chèque gaz" de 100 euros pour 200.000 clients et une remise sur le plein d'essence

Outre la flambée des prix de l'énergie, le montant versé à la pompe ne cesse d'augmenter à son tour. Ces derniers jours, les prix des carburants ont atteint un nouveau record. TotalEnergies a donc décidé d'offrir une remise de cinq euros pour un plein de 50 litres, soit dix centimes par litre. Cette mesure sera effective "dans les 1150 stations-service de TotalEnergies situées en zones rurales, pendant trois mois", indique le groupe. "Cette remise sur l'essence et le diesel sera effectuée à la caisse à compter du 14 février."

Ces annonces n'ont toutefois pas convaincu Yannick Jadot, candidat (EELV) à la présidentielle, qui s'en est pris à Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies. "Vous savez pourquoi il fait ça ? Parce que son bénéfice net de l'année, c'est le record absolu : 15 milliards", a fustigé le député européen sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Total fait aujourd'hui beaucoup d'argent sur le dos des Français à travers les factures de gaz, à travers les factures de carburant et sur l'exploitation du pétrole qui nous pourrit le climat et remet en cause notre avenir collectif."