Carburants : les prix à la pompe vont-ils exploser ?

Entretemps, le cours du baril pétrole risque pourrait lui aussi repartir à la hausse, et par effet de ricochet encore alourdir la facture des automobilistes. L’embargo sur le pétrole russe, acté en mai dernier par l’Union européenne en représailles à l’invasion de l’Ukraine, sera effectif à partir du 5 décembre prochain. "Cela peut avoir un impact le prix du baril de pétrole brut, mais on n’en est pas certain et on n’en pas connait pas l’ampleur", explique Olivier Gantois, porte-parole de l'industrie pétrolière en France, joint par TF1info. L’an dernier, la France importait depuis la Russie un peu moins d’un tiers de son pétrole brut.

Or, l’évolution du prix pétrole brut se répercute généralement sur celui du litre de gazole, d'où la crainte de voir le prix des carburants à la pompe s'envoler eux aussi. "Si l’on regarde l’évolution du gazole depuis le début de l’année, le litre était autour de 70 centimes hors taxes début janvier sur le marché de Rotterdam. Ensuite, il est monté à plus d'un euro juste après l’invasion russe en Ukraine. Dans le même temps, le pétrole brut est lui passé de 85 à 115 dollars. Cela montre bien que les deux sont étroitement liés", souligne Olivier Gantois.