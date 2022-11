Prix des carburants : le bioéthanol n'échappe pas à la flambée

Bien que composé en partie d'un alcool agricole (de blé, betterave ou maïs) comme le détaille le site du ministère de l'Écologie, le bioéthanol contient aussi du sans-plomb (15 à 25%) n'échappe logiquement pas à cette hausse. Il se rapproche désormais de 1 euro le litre, atteignant actuellement 0,91 euro le litre (+0,10 euro en une semaine). C'est près de 20 centimes de plus qu'au début du mois de septembre. En un mois, son prix a augmenté de 17,48%, selon carburants.org. Sur six mois, cette hausse s'affiche à +14,54%. Sur l'année, elle est de + 25,72%, détaille encore le site spécialisé.

S'il reste globalement plus économique, le bioéthanol est donc, sur un an, le carburant qui enregistre la plus forte progression de prix sur un an, devant le gazole (+19,81%) et le sans-plomb 98 (+5,09%) et 95 (+7,31%).