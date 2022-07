Prix des carburants : TotalEnergies annonce de nouvelles remises à la pompe jusqu'à la fin de l'année

Bonne nouvelle pour les automobilistes français. Face à l'envolée des prix des carburants, le géant TotalEnergie a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, qu'il allait instaurer de nouvelles ristournes dans ses stations-service. "Pour répondre aux attentes des Français touchés par la hausse des prix de l’énergie et l’impact sur leur pouvoir d’achat, la Compagnie prend l’initiative d’un programme massif de réduction des prix des carburants dans toutes ses stations-service en France jusqu’à la fin de l’année", peut-on lire dans le document publié sur le site de l'entreprise.

Dans le détail, la remise sera de "20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux" et ce, du 1er septembre au 1er novembre. À compter du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre, cette réduction sera de 10 centimes par litre. Une mesure qui viendra s'ajouter à la remise à la pompe de 18 centimes déjà mise en place pour l'État et alors que l'entreprise avait déjà mis en place des réductions de 10 puis 12 centimes par litre durant tout l'été.