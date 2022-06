Prix des carburants : une remise de 12 centimes par litre annoncée par TotalEnergies dans ses stations d'autoroutes

TotalEnergies sommé de prendre des mesures pour contrer la flambée des prix du carburant. Le groupe pétrolier annonce ce mercredi la création d'une nouvelle remise à la pompe, qui s'ajoutera à la ristourne de 18 centimes prise en charge par l'État. À compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août, une remise de 12 centimes par litre va être mise en place dans les stations de la marque situées sur les autoroutes.

TotalEnergies avait initialement envisagé de reconduire la remise de 10 centimes par litre appliquée entre le 14 février et le 15 mai, mais la proposition a été jugée insuffisante par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. "Le groupe doit améliorer son offre, soit avec une ristourne plus importante, plus longue ou élargie à davantage de stations", demandait le ministère de l'Économie auprès du Parisien.