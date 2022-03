Guerre en Ukraine : vers une hausse de plus de 30% des factures d'énergie ?

Forcément, cette hausse des coûts pour les distributeurs pourrait se répercuter sur les consommateurs. Selon une étude du groupe d'assurances Allianz Research, la facture énergétique de 2022 devrait considérablement augmenter. "L'invasion de l'Ukraine va propulser encore plus haut les prix déjà élevés de l’énergie en Europe : Allianz Research prévoit au moins 30% d'augmentation de la facture pour 2022, frappant le plus durement les ménages à faibles revenus", notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, indique le groupe.

La facture énergétique totale, par ménage, pourrait atteindre en moyenne 2800 euros en France, selon leurs estimations. À titre de comparaison, d'après les données du ministère de la Transition écologique, un ménage français dépensait en moyenne 1602 euros en 2020 pour satisfaire ses besoins en énergie. La reprise de l'activité économique après les restrictions liées au Covid-19 avait déjà fait flamber les prix, limitée à 4% par les mesures du gouvernement.