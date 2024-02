Prix du GNR : un nouveau dispositif d'aide pour les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics

Le gouvernement annonce mardi des mesures de soutien aux petites entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui faisaient pression ces derniers jours. En plus d'une mesure d'accompagnement sur le tarif du gazole non routier (GNR), l'exécutif prévoit d'accélérer les "délais de paiement des administrations publiques".

Après les agriculteurs, c'est au tour des entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) d'obtenir des aides de l'État. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère de l'Économie annonce "une mesure d’accompagnement des petites entreprises à la trajectoire de hausse du tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR)".

Concrètement, les firmes du secteur, "dont le nombre de salariés n’excède pas 15, pourront bénéficier, au titre de leur consommation 2024, d’un accompagnement équivalent à 5,99 centimes par litre de GNR, dans la limite d’un montant maximal de 20.000 euros". Cette somme "sera versée en début d’année 2025", précise Bercy, qui va également mettre en place "une large concertation afin d’envisager les mesures activables dans les années à venir pour accompagner la trajectoire d’extinction progressive du tarif réduit d’accise sur le GNR non-agricole".

Un Conseil national de la construction à venir

Par ailleurs, l'exécutif rappelle que le projet de loi de simplification est en "cours de rédaction" et permettra "une réduction des délais de paiement des administrations publiques". Dans le détail, le texte vise à "limiter le report de paiement ou l'annulation à la première contestation de la part du donneur d'ordre public", "uniformiser et renforcer le niveau des taux d’intérêts moratoires appliqués aux mauvais payeurs publics", "rendre plus transparents les délais de paiement des payeurs publics" ou encore "appliquer automatiquement les intérêts moratoires plutôt qu’à la demande de l’entreprise".

À noter enfin qu'un Conseil national de la construction et de la rénovation se tiendra dans les prochaines semaines.