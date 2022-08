"Il faut que chacun comprenne qu'il sera nécessaire de réduire sa consommation d'énergie", martèle Bruno Le Maire

Par ailleurs, Bercy planche sur une solution sur le long terme. "Il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz", a ainsi affirmé Bruno Le Maire. Selon lui, il n'est pas possible de "demander aux Français de financer six nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir une énergie décarbonée" tout en leur faisant payer l'électricité à un tarif supérieur au coût de sa production dans l'Hexagone. "Je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place - une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois, voire plusieurs années - nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer ce découplage", a-t-il réclamé, soulignant des discussions déjà bien avancées avec l'Allemagne et l'Espagne.