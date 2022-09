Fournisseurs d'électricité alternatifs : pourquoi ils poussent leurs abonnés chez EDF

Les fournisseurs alternatifs ne sont plus l'alternative. Conséquence de l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires d'EDF, de la crise du Covid-19 et du conflit armé qui sévit en Ukraine, le prix de gros de l'électricité en France tutoie des sommets. Affiché à environ 85 euros il y a à peine un an, le prix du mégawattheure (MWh) pour 2023 s'échange à plus de 1000 euros. Pour décembre prochain, il dépasse déjà les 1600 euros. Un niveau jamais vu, qui occasionne de la panique sur le marché alternatif de l'électricité, les distributeurs privés se trouvant dans l'incapacité de faire face à l'explosion brutale des prix du courant.

Avec l'ouverture à la concurrence en 2007 pour les particuliers, les opérateurs privés ont profité de la libéralisation du marché, en achetant à prix bradé à EDF et en revendant au prix fixé à leur bon vouloir. Or, ce système a pris du plomb dans l'aile avec la flambée des cours de l'électricité, qui ne leur permettent plus d'être plus compétitifs que le tarif régulé de l'énergéticien.