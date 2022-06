Est-il vrai que l'État gagne de l’argent avec la hausse des prix du carburant ?

Prenons un automobiliste, son plein de 50 litres lui coute désormais 98 euros. Sur ce montant, 47 euros environ représentent des taxes, soit 48% du coût total. À titre de comparaison, l'année dernière, à la même date ou presque, ce même plein lui revenait à 70 euros, et sur ce montant, les taxes, elles, s’élevaient à 42 euros environ, soit 60 % du coût total du plein. Les taxes rapportent donc 5 euros de plus depuis un an pour chaque plein de diesel.

Pour ce qui est du SP95-e5, les taxes se sont élevées à près de 1 euro par litre d'essence. Pour un plein de 50 litres, le coût total est de 105 euros, les taxes représentent environ 52 euros environ, soit 50% du montant total. À titre de comparaison, l'année dernière, au 4 juin 2021, le même plein coutait 76 euros, les taxes étaient de 47 euros environ, soit 62 % du coût total du plein. Les taxes rapportent donc 5 euros de plus sur un plein de SP95 en un an. Ces 5 euros de plus sont dus exclusivement à la TVA sur le prix du carburant, car pour le reste les taxes ne changent pas : le montant de l’accise sur les carburants est une valeur fixe en cts/L (et non en %), qui n’a pas évolué depuis le 1er janvier 2018.