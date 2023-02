Profits des entreprises : en quoi consiste l'accord "historique" entre patronat et syndicats ?

Un accord pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Depuis novembre, à l'invitation du gouvernement, syndicats - CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC - et patronat - Medef, CPME et U2P - planchent sur un texte destiné à mieux répartir les profits réalisés par les entreprises. Un travail de plusieurs mois qui a abouti la semaine dernière sur un texte que les deux principales organisations syndicales - la CGT et la CFDT - s'apprêtent à signer.

Celui-ci prévoit de généraliser des dispositifs tel que l'intéressement, la participation et les primes de partage de la valeur à toutes les entreprises de plus de 11 employés. Actuellement, ces mesures sont largement en vigueur dans les grandes entreprises. Selon la direction statistique du ministère du Travail (Dares), 88,5% des salariés d'entreprises de plus de 1000 personnes bénéficiaient d'un dispositif de partage de la valeur en 2020. Contre moins de 20% dans celles de moins de 50 salariés.