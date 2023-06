Projet de loi "plein emploi" : que contient le texte présenté en Conseil des ministres ce mercredi

Le réseau France Travail, dans les cartons, doit englober l'État, Pôle emploi (rebaptisé lui-même France Travail), les missions locales (jeunes), Cap emploi (handicapés), les collectivités territoriales, les organismes et associations d'insertion ou encore les CAF. Tous ces acteurs assureront les missions "d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion, de placement des personnes recherchant un emploi ou rencontrant des difficultés sociales", détaille l'AFP. Dans ce but, ils devront mettre en œuvre "des procédures et des critères communs" pour l'inscription et l'orientation, "un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs", "des indicateurs communs de pilotage et d'évaluation" et assurer la communication entre "leurs systèmes d'information".