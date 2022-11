Promotions trompeuses : ce que change la directive Omnibus, qui s’applique désormais au Black Friday

Plus largement, la directive ne s'arrête pas aux publicités trompeuses : pour le commerce en ligne, elle prévoit également d'obliger les sites de vente à vérifier que les avis publiés sous les annonces des produits ont bien été écrits par des clients ayant eux-mêmes acheté le produit en question. Quant aux vendeurs à domicile, ils n'auront plus le droit de se rendre chez un consommateur qui "a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite", sans quoi ils pourront être punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 euros.