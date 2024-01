Puis-je me faire rembourser certains frais bancaires ? "Bonjour ! La Matinale TF1" vous répond

Vous recevez votre relevé de compte et vous repérez plusieurs lignes avec des frais bancaires un peu curieux. S'ils vous paraissent injustifiés, pouvez-vous demander à votre banque un remboursement ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

Il n’est pas rare d’être étonné lorsque l’on reçoit son relevé de compte. Bien souvent, des frais bancaires sont déduits, sans pour autant savoir d’où ils viennent et à quoi est-ce qu’ils servent. Parfois même, vous constatez des pratiques un peu suspicieuses de votre banque. C’est le cas de Mélodie, une téléspectatrice de Bonjour ! La Matinale TF1 qui s’est aperçue qu’elle payait, sans le savoir et sans le vouloir, des frais pour les SMS envoyés par sa banque pour l’avertir de la situation de son compte bancaire. Alors dans ce cas-là, est-ce possible de se faire rembourser ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

Faire appel à un médiateur bancaire ?

La réponse est « oui », mais vous devrez négocier ce remboursement auprès de votre conseiller ou du service client. En effet, vous devrez alors prouver à votre banque que ces frais bancaires sont abusifs, et que l’erreur vient d’elle. Si les négociations se passent bien, vous serez remboursés dans la foulée. En revanche, dans le cas où la négociation n’aboutirait pas favorablement, vous pourrez faire appel à un médiateur bancaire. Ce dernier vous trouvera des solutions dans un délai assez court. Pour trouver un médiateur bancaire référencé, vous pouvez vous rendre sur le site gratuit de cerclemediateursbancaires.fr.

Ne souscrivez pas à des services qui vous sont inutiles

Pour donner un ordre d’idée sur les sommes dépensées dans les frais bancaires chaque année, une personne seule, avec une offre de services limités, débourse en moyenne 66 euros par an. Pour un couple, c’est un petit peu plus cher : 148 euros par an. Soyez vigilants à ce que vous payez mensuellement ! Notamment au prix de votre carte bancaire. Le prix des cartes de paiement augmente de 2,5 % en 2024. De même pour les frais de tenue de compte : +3 % cette année.

Alors pour limiter au mieux ses frais bancaires annuels, évitez de souscrire à des services coûteux, mais qui ne vous sont pas forcément utiles. Comme payer un service pour faire des opérations à l’étranger… alors que vous ne voyagez pas. Aussi, ne vous privez pas de faire jouer la concurrence entre les banques pour évaluer laquelle vous coûtera le moins cher annuellement. On le fait bien avec nos fournisseurs d’énergies, alors faites-le pour votre banque !