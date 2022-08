Quand l'inflation s'invite dans les assiettes et bouscule les habitudes alimentaires partout dans le monde

Alors que les prix de la cantine en France menacent d'augmenter à la rentrée, des milliers d'écoliers américains subissent déjà l'effet de l'inflation, le prix des aliments aux États-Unis ayant augmenté de 10,9% sur un an, en juillet. 4200 élèves de Géorgie, ont ainsi vu disparaître de leurs plateaux-repas leur habituel beurre de cacahuète, troqué par une purée de haricots. Un système D, face à des problèmes d'approvisionnement, les livreurs souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre en lien avec la flambée des coûts du carburant, explique la BBC.

Au Sri Lanka, qui traverse la pire crise économique et politique de son histoire, un fruit vient à la rescousse des habitants, qui manquent de tout. Pour faire face à l'inflation des prix des produits alimentaires de 75,8% sur un an, les Sri-lankais consomment désormais le fruit du jacquier. Ils ont remplacé la viande des plats traditionnels par ce fruit tropical, présent en abondance sur le territoire. Ceux qui le peuvent, apprennent en outre à faire pousser leurs propres fruits et légumes. De la même manière, de nombreux Péruviens ont fait une croix sur leur consommation de viande. Depuis la crise du Covid-19, certains innovent, en mettant en commun leurs cuisines et leurs ressources, se reposant également sur les dons alimentaires.