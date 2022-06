Rachat de Twitter : Elon Musk menace de retirer son offre faute d'informations suffisantes

Allant dans le sens d'Elon Musk, le procureur général du Texas a annoncé ce lundi avoir lancé une enquête pour déterminer si les faux comptes de Twitter représentaient bien 5% des abonnés, comme l'affirme le réseau social, ou plutôt jusqu'à 20% et plus, comme l'a avancé l'entrepreneur. Ce qui reviendrait alors à "tromper" les consommateurs et entreprises du Texas.

Les services de Ken Paxton ont demandé à Twitter de transmettre d'ici le 27 juin des documents expliquant comme la plateforme calcule et gère les données sur ses utilisateurs.