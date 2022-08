Rachat de Twitter : Elon Musk vend pour près de 7 milliards de dollars d'action Tesla

Le week-end dernier, le milliardaire a mis au défi le patron de Twitter de débattre publiquement et prouver la part de faux comptes sur le réseau social, point de désaccord qu'il a mis en avant pour retirer son offre d'achat, lançant une bataille judiciaire. Il estime que la plateforme a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme, et affirme même que le réseau social a "fraudé", en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables.